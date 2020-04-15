УЕФА может отменить все национальные чемпионаты

УЕФА может отменить чемпионаты во всех странах Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru, это связано с ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Федерации многих стран в этой связи оказывают давление на футбольную организацию континента. УЕФА обсудит это среди возможных вариантов. Правление УЕФА проведет очередное видеосовещание 23 апреля, на котором будут обсуждены дальнейшие шаги. Не исключено, что именно после этого заседания будет принято окончательное решение.

Президент УЕФА Александер Чеферин является сторонником возобновления Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов, но может изменить свое мнение, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

Отметим, во всех странах Европы, за исключением Беларуси, национальные чемпионаты прерваны из-за пандемии коронавируса. В Премьер-лиге Азербайджана борьба была прервана после XX тура.