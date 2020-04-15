Футболисты "Ювентуса" Матюиди и Ругани победили коронавирус

Пресс-служба туринского "Ювентуса" сообщила об излечении от коронавируса футболистов команды Блеза Матюиди и Даниэле Ругани. Для обоих игроков обязательный карантин закончился, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Ругани и Матюиди прошли двойную проверку с использованием тестов на коронавирус COVID-19. Результат оказался отрицательным. Таким образом, футболисты вылечены. Для них режим домашней самоизоляции завершен", - говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что Даниэле Ругани стал первым игроком "Ювентуса", заразившимся коронавирусной инфекцией. Следом за ним заболел и его партнер по команде Блез Матюиди.