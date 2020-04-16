"Бавария" готова заплатить 70 млн фунтов за переход Сане из "Манчестер Сити"

Вингер английского "Манчестер Сити" Лерой Сане может продолжить карьеру в немецкой бундеслиге. В услугах 24-летнего футболиста заинтересована мюнхенская "Бавария", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Клуб из Германии готов заплатить за переход Сане около 70 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщает Mirror, "Бавария" еще прошлым летом планировала заполучить немца за 100 миллионов евро, но тогда Лерой получил травму крестообразных связок и выбыл из строя на семь месяцев.

Сане перешел в стан "горожан" летом 2016 года из немецкого "Шальке" за 50 миллионов евро. В прошлом сезоне Лерой в составе "МанСити" принял участие в 47 играх во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.

В текущем сезоне вингер, восстановившийся лишь в конце февраля, за основную команду так ни разу и не сыграл, но при этом единожды появился на поле в составе резервистов "горожан".

Также на счету 24-летнего футболиста 21 игра, пять голов и две результативные передачи за сборную Германии, в составе которой он дебютировал в ноябре 2015 года в товарищеском матче против команды Франции (0:2).