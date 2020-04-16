УЕФА может провести решающие игры Лиги чемпионов в Стамбуле

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) склоняется к варианту проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) в августе 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на sportrbc.ru, об этом сообщает газета Mirror.

Как уточняется в публикации, все игры должны пройти в течение трех недель последнего летнего месяца. Это станет возможно при том условии, что все ведущие европейские первенства возобновятся к середине июня и завершатся до 31 июля.

23 марта УЕФА отложил проведение решающих встреч ЛЧ и ЛЕ на неопределенный срок из-за распространения коронавирусной инфекции. Победитель ЛЕ должен был определиться 27 мая в Гданьске, ЛЧ - 30 мая в Стамбуле.