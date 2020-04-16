Фергюсон и Гэтжи разыграют титул временного чемпиона UFC

Кажется, окончательно проясняется картина по главному бою на турнире ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC 249, запланированному на 18 апреля, но перенесенному из-за пандемии коронавируса на 9 мая. В нем встретятся бойцы из США Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что ранее Фергюсон должен был оспаривать на этом турнире чемпионский титул UFC у россиянина Хабиба Нурмагомедова, но затем коронавирус спутал все карты организаторам. Сначала от участия отказался Нурмагомедов, не сумевший вылететь из России в Америку, а затем Лига была вынуждена отказаться от проведения соревнований в запланированные сроки.

Еще несколько дней назад Гэтжи был заявлен вместо Хабиба, однако в связи с переносом турнира от участников требовалось подтверждение своего участия. Фергюсон сделал это очень быстро, а Гэтжи дал согласие выйти против Тони только накануне, сообщает британская Daily Mail. Он получил от организаторов заверения, что в матче будет разыгран титул временного чемпиона Лиги в легком весе.