https://news.day.az/sport/1224750.html Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен - ВИДЕО
Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен - ВИДЕО
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает пресс-служба организации, причиной отмены соревнований стала угроза распространения коронавируса.
По последним данным, от COVID-19 скончались более 136 тыс. человек, 525 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,1 млн. В Канаде зафиксировали 28 тысяч случаев заражения.
Ранее канадский фигурист-одиночник Нам Нгуен рассказал, как в его стране отреагировали на отмену мартовского домашнего чемпионата мира.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре