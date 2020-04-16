Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает пресс-служба организации, причиной отмены соревнований стала угроза распространения коронавируса.

По последним данным, от COVID-19 скончались более 136 тыс. человек, 525 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,1 млн. В Канаде зафиксировали 28 тысяч случаев заражения.

Ранее канадский фигурист-одиночник Нам Нгуен рассказал, как в его стране отреагировали на отмену мартовского домашнего чемпионата мира.