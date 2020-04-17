Уточнена дата начала сезона 2020-21 Лиги чемпионов

Барселонская газета Sport утверждает, что в УЕФА уже определились с датами начала нового сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru, по сведениям испанских журналистов, матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября (во вторник и среду), а в четверг, 22 октября, начнется групповой турнир в Лиге Европы.

Матчи отборочных раундов еврокубков будут проведены с конца июля по сентябрь.

Напомним, ранее УЕФА перенес старт следующего сезона на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов планируют провести 29 августа, а финал Лиги Европы - 26 августа.