Бывший президент «Барселоны» Лапорта намерен снова возглавить клуб

Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта заявил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на данный пост, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, Лапорта уверен, что сможет помочь команде преодолеть финансовый кризис и уладить внутренние конфликты. Выборы нового президента "Барселоны" пройдут в 2021 году.

"Ситуация меня очень взволновала. Я собираю вместе людей, которым доверяю. Мы должны серьезно подумать о том, как изменить ситуацию", - сказал функционер.

Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. За этом время команда четыре раза выиграла чемпионат Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов, а также завоевала одни Кубок и три Суперкубка Испании. В 2010 году Лапорту на его посту сменил Хосеп Бартомеу.