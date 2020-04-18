Футболисты "Челси" отказались понизить свои зарплаты из-за пандемии

Игроки футбольного клуба "Челси" ответили отказом на предложение руководства лондонцев пойти на понижение зарплат в связи с паузой в футбольном сезоне, связанной с эпидемиологической обстановкой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Боссы "Челси" предложили футболистам последовать примеру остальных клубов и на время пандемии коронавируса урезать свой заработок. Им было предложено отказаться от 30 процентов своих окладов но, как сообщает The Telegraph, те не согласились с предложением. Игроки дали понять, что готовы понизить свой заработок только на 10 процентов.



Напомним, что ранее ряд футбольных клубов уже пошел на меры по сокращению зарплат своих игроков. Первопроходцем в этом стал туринский "Ювентус", игроки которого отказались от получения зарплат на протяжении четырех месяцев.