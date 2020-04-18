https://news.day.az/sport/1225330.html Стало известно о сорвавшемся трансфере Роналду в «Барселону»
Стало известно о сорвавшемся трансфере Роналду в «Барселону»
Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал о сорвавшемся трансфере португальского футболиста Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону". Его слова приводит Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Кальдерон заявил, что тогдашний тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон хотел, чтобы Роналду перешел именно к каталонцам. По его словам, наставнику манкунианцев не нравился стиль игры "Реала". "Каталонцы были в восторге от этой возможности, но Криштиану ясно дал понять, что хочет играть в Мадриде", - добавил функционер.
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