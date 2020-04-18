Футболисты "Ромы" согласятся на понижение зарплаты на четыре месяца

Футболисты и тренерский штаб итальянской "Ромы" согласятся на сокращение зарплаты за период с марта по июнь, если чемпионат страны так и не будет доигран. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Corriere dello Sport, передает Day.Az.

Также от зарплаты за март отказалось руководство клуба. Если чемпионат будет доигран, то игроки согласятся на отсрочку выплаты зарплаты на 2,5 месяца.

Чемпионат Италии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что турнир может быть возобновлен в конце мая.

С начала пандемии коронавирусом во всем мире заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 174 тыс. случаев заражения, свыше 22 тыс. человек скончались.