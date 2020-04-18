"Реал" не станет продлевать контракт с Зиданом-младшим

Мадридский "Реал" не будет продлевать контракт с 21-летним вратарем Люкой Зиданом. По окончанию сезона 21-летний сын главного тренера покинет "королевский клуб", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В текущем сезоне Люка Зидан выступает за клуб Сегунды "Расинг". Контракт с вратарем истекает в конце сезона, и "Реал" не станет его продлевать. Старший сын главного тренера Энцо Зидан уже ушел из "Реала" и выступает за другой клуб Сегунды "Альмерию".

Люка Зидан - воспитанник академии "Реала". Но за основной состав он сыграл лишь дважды, пропустив в этих играх четыре мяча.