Салах купил тысячи тонн продуктов для своей деревни

Тысячи тонн продуктов закупил для жителей своей родной деревни Нагриг футболист английского клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохаммед Салах. Таким образом он решил помочь семьям, пострадавшим от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пишет издание Egypt Independent.

Как рассказал отец Салаха, в деревне также провели дезинфекцию, жителям раздали медицинские маски. Сам 27-летний футболист призвал земляков избегать больших скоплений народа и соблюдать санитарные нормы.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что причиной заражения является новый тип коронавируса SARS-CoV-19. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

За время распространения коронавируса в мире было выявлено более 2 миллионов случаев заражения. Более 150 тысяч человек умерли.