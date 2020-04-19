https://news.day.az/sport/1225652.html Стало известно, когда может возобновиться Лига чемпионов по футболу
Стало известно, когда может возобновиться Лига чемпионов по футболу
Союз европейских футбольных ассоциаций собирается возобновить прерванный розыгрыш Лиги чемпионов 7 августа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В этот день должны будут сыграны первые матчи 1/8 финала, перенесенные ранее из-за угрозы распространения коронавируса.
О предполагаемых сроках возобновления турнира стало известно Football Italia. По информации издания, игры в Лиге чемпионов будут проходить каждые три дня, а финал намечен на 29 августа.
Ранее сообщалось, что новый сезон еврокубков может стартовать в октябре 2020 года.
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