"Барселона" намерена приобрести футболиста "Баварии" Алькантару
Испанский футбольный клуб "Барселона" хочет приобрести полузащитника германской "Баварии" Тьяго Алькантару. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на издание Mundo Deportivo, передает Day.Az.
По информации издания, трансфер 29-летнего испанца является одной из главных целей исполнительного директора "Барселоны" Хавьера Бордаса. Действующий контракт Алькантары с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет €48 млн.
В нынешнем сезоне Алькантара провел 32 матча в составе "Баварии" в разных турнирах, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Испанец является воспитанником "Барселоны", он дебютировал в составе первой команды в мае 2009 года. В "Баварию" полузащитник перешел из испанского клуба летом 2013 года, стоимость трансфера составила €25 млн. В составе сборной Испании Алькантара провел 37 матчей, в которых забил два мяча и отдал девять голевых передач.
Выступая за "Баварию", Алькантара стал шестикратным чемпионом Германии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Германии, стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира. Вместе с "Барселоной" полузащитник четыре раза выиграл чемпионат Испании, дважды - Кубок и Суперкубок Испании, выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.
Чемпионат Испании, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.
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