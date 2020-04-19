Зидан может стать главным тренером «Ювентуса»

Туринский "Ювентус" рассчитывает подписать контракт с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом. Об этом сообщает le10sport.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, итальянский клуб уже контактировал с окружением французского специалиста. Отмечается, что наставник "сливочных" находится в натянутых отношениях с президентом команды Флорентином Пересом и не разделяет его видения по развитию "Реала".

Соглашение Зидана с "королевским клубом" рассчитано до 2022 года. Действующим главным тренером "Ювентуса" является Маурицио Сарри.