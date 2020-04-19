https://news.day.az/sport/1225688.html Зидан может стать главным тренером «Ювентуса»
Зидан может стать главным тренером «Ювентуса»
Туринский "Ювентус" рассчитывает подписать контракт с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом. Об этом сообщает le10sport.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, итальянский клуб уже контактировал с окружением французского специалиста. Отмечается, что наставник "сливочных" находится в натянутых отношениях с президентом команды Флорентином Пересом и не разделяет его видения по развитию "Реала".
Соглашение Зидана с "королевским клубом" рассчитано до 2022 года. Действующим главным тренером "Ювентуса" является Маурицио Сарри.
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