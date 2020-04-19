За Азмуном выстроилась очередь: "Атлетико", "Наполи", теперь "Севилья"

Коронавирусное межсезонье в футболе продолжается, но это не мешает клубам вести предварительную работу на трансферном рынке, который, скорее всего, реально или виртуально откроется нынешним летом. Много слухов вертится вокруг иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна, который у агентов нарасхват, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как уже сообщали Вести.Ru, за ведущим нападающим сборной Ирана пристально следят итальянский "Наполи" и мадридский "Атлетико". Теперь к ним присоединился еще один клуб испанской Ла Лиги - "Севилья". По сведениям инсайдеров, на которых ссылается издание As, крепкий середняк Примеры всерьез заинтересовался 25-летним форвардом.