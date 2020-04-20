"Ювентус" собирается расстаться с Гонсало Игуаином

Туринский "Ювентус" планирует выставить на трансфер аргентинского нападающего клуба Гонсала Игуаина. Руководство "Старой синьоры" собирается разгрузить платежную ведомость команды в период финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации журналиста Николо Скиры, опубликованной в его Twitter, Игуаин входит в число самых высокооплачиваемых футболистов "Ювентуса". 32-летний аргентинец получает 7,5 миллиона евро в год, не считая бонусов.

Напомним, что Игуаин оказался в итальянском клубе летом 2016 года. Предыдущий сезон он провел на правах аренды в "Милане" и лондонском "Челси".