https://news.day.az/sport/1225842.html "Ювентус" собирается расстаться с Гонсало Игуаином
"Ювентус" собирается расстаться с Гонсало Игуаином
Туринский "Ювентус" планирует выставить на трансфер аргентинского нападающего клуба Гонсала Игуаина. Руководство "Старой синьоры" собирается разгрузить платежную ведомость команды в период финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По информации журналиста Николо Скиры, опубликованной в его Twitter, Игуаин входит в число самых высокооплачиваемых футболистов "Ювентуса". 32-летний аргентинец получает 7,5 миллиона евро в год, не считая бонусов.
Напомним, что Игуаин оказался в итальянском клубе летом 2016 года. Предыдущий сезон он провел на правах аренды в "Милане" и лондонском "Челси".
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