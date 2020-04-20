Чемпион мира Ландертингер попрощался с биатлоном

Чемпион мира по биатлону, четырехкратный призер Олимпийских игр Доминик Ландертингер принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил официальный сайт Австрийской федерации лыжного спорта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Горжусь тем, чего я сумел достичь. Доволен, что мне на протяжении долгих лет удавалось показывать высокие результаты. Хочу поблагодарить семью и друзей, партнеров по команде, а также Австрийскую федерацию лыжного спорта", - заявил 32-летний биатлонист.

Ландертингер завоевал золотую медаль чемпионата мира-2009 в масс-старте. Также на его счету два олимпийских серебра (Ванкувер-2010 и Сочи-2014) и две бронзовые награды Олимпийских игр (Сочи-2014 и Пхенчхан-2018).