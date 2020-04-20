Нурмагомедов приписал себе годы доминирования в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов порассуждал о своей карьере, представив ролик Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о его поединке с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом в 2014 году. Пост опубликован в Instagram спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

31-летний российский боец вспомнил, что Дос Аньос, которого он одолел, позднее завоевал пояс чемпиона UFC, в то время как сам Нурмагомедов был вынужден сделать паузу в выступлениях из-за травмы. "Я смог вернуться только через два года. Но то, что было в последующие четыре - уже история. Это четыре года доминирования в UFC. С этим фактом никто не поспорит", - заявил россиянин.