Названо время начала чемпионата Китая по футболу

Новый сезон китайской Суперлиги может стартовать в июне.

Как передает Day.Az со ссылкой на sportarena.com, об этом сообщил генеральный директор клуба Guangzhou R&F Хуан Шеньхуа.

Из-за пандемии коронавируса, которая распространилась из китайского города Ухань в провинции Хубэй, пока неизвестна официальная дата старта нового сезона.

Хуан Шеньхуа заверил, что сезон начнется максимум к концу июня, если ситуация с COVID-19 не ухудшится.

Китаю удалось сдержать темпы распространения коронавируса. Всего в стране зафиксировано более 82 тысяч случаев заражения, умерли 4632 человека.