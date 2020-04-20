https://news.day.az/sport/1226049.html Названо время начала чемпионата Китая по футболу
Названо время начала чемпионата Китая по футболу
Новый сезон китайской Суперлиги может стартовать в июне.
Как передает Day.Az со ссылкой на sportarena.com, об этом сообщил генеральный директор клуба Guangzhou R&F Хуан Шеньхуа.
Из-за пандемии коронавируса, которая распространилась из китайского города Ухань в провинции Хубэй, пока неизвестна официальная дата старта нового сезона.
Хуан Шеньхуа заверил, что сезон начнется максимум к концу июня, если ситуация с COVID-19 не ухудшится.
Китаю удалось сдержать темпы распространения коронавируса. Всего в стране зафиксировано более 82 тысяч случаев заражения, умерли 4632 человека.
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