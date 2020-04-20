Футболисты "Арсенала" согласились на понижение зарплаты

Игроки и тренерский штаб английского футбольного клуба "Арсенал" согласились на уменьшение зарплаты, чтобы помочь команде в период финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Зарплаты будут уменьшены на 12,5%. Сокращение выплат начнется с апреля.

"Соглашение основано на предположении, что мы сможем закончить сезон-2019/20 и получим полный доход от телевещателей. Полученная экономия поможет покрыть некоторые финансовые риски, которые мы имеем в этом сезоне. Мы гордимся и благодарны нашим игрокам и тренерам за то, что они собрались вместе, чтобы поддержать наш клуб, наших сотрудников в эти беспрецедентные времена, которые являются одними из самых тяжелых в нашей истории", - говорится в заявлении.

Чемпионат Англии, как и большинство футбольных турниров Европы, прерван из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 114 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 14 тыс. человек умерли.