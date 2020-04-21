УЕФА на очередной конференции обсудит вопрос проведения соревнований

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник проведет очередную видеоконференцию с участием всех членов организации.

Заседание будет посвящено текущему положению дел в европейских и национальных турнирах, прерванных из-за пандемии коронавируса, итоги конференции рассмотрят на исполкоме УЕФА 23 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первая видеоконференция прошла 17 марта, на ней УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы. Турнир, который должен был пройти летом текущего года, состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Тогда же было объявлено о приостановке еврокубков. При этом УЕФА рекомендовал всем ассоциациям завершить свои чемпионаты до конца июня.

Сообщалось, что финал Лиги чемпионов планируют провести 27 июня, а финал Лиги Европы - 24 июня. Однако на следующей конференции, прошедшей 1 апреля, сроки окончания еврокубков были пересмотрены. В этот раз УЕФА решил перенести возобновление турниров, которые были прерваны 13 марта на стадии 1/8 финала, до последующего уведомления. По информации немецкого телеканала ZDF, еврокубки могут продолжиться в июле или августе и пройти параллельно с национальными чемпионатами.

На той же конференции УЕФА отменил запланированные на июнь встречи национальных сборных, а также перенес женский чемпионат Европы с 2021 на 2022 год. Также организация пошла навстречу клубам, предоставив им отсрочку по вопросу лицензирования. Оно продлено до момента утверждения порядка отбора клубов на еврокубковые турниры следующего сезона.