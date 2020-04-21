Стало известно о первом зараженном коронавирусом бойце UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Лайман Гуд, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал о заражении коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я знал, что что-то случилось. Я вообще свое тело не чувствовал", - заявил Гуд. Спортсмен добавил, что его беспокоит состояние тех, с кем он контактировал.

О том, что Гуд заражен, стало известно месяц назад, но в СМИ эта информация появилась 21 апреля. Американец стал первым бойцом UFC, переболевшим коронавирусом.

Также Гуд рассказал, что заразились его девушка и один из тренеров, но тесты спарринг-партнеров дали отрицательные результаты.