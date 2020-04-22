https://news.day.az/sport/1226676.html Футболист "Челси" оплатил питание сотрудникам берлинской больницы
Футболист "Челси" оплатил питание сотрудникам берлинской больницы
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер внес свой вклад в борьбу с коронавирусом в Германии. Немецкий легионер оплатил трехмесячные расходы на питание сотрудникам берлинской клиники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Я позвонил в больницу, где появился на свет и спросил чем могу помочь. Когда я узнал, что после закрытия кафе возникли сложности с питанием, я решил оплатить доставку еды в течении трех месяцев", - псказал 27-летний футболист..
"Я живу в Лондоне, но Берлин для меня родной город. Поэтому я не мог оставаться в стороне", добавил Антонио Рюдигер.
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