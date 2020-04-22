https://news.day.az/sport/1226680.html Немецкий вратарь Кариус покидает "Бешикташ"
Немецкий вратарь Кариус покидает "Бешикташ"
Вратарь Лориус Кариус расторг арендного соглашение с турецким "Бешикташем". Немецкий голкипер вернется в "Ливерпуль", которому он принадлежит, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В мае 2018 года ошибки Кариуса обернулись проигрышем "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов. Вратарь стал получать угрозы. "Ливерпуль" приобрел у "Ромы" бразильца Алиссона Беккера, а Кариус был отдан на два года в аренду "Бешикташу".
Однако турецкий клуб не выплатил немцу причитающуюся зарплату в полном объеме. Кариус недополучил полтора миллиона евро. Футболист расторг арендное соглашение и вернулся в "Ливерпуль".
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