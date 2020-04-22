Турнир Bellator 244 перенесен из-за коронавируса

Промоушен Bellator перенес 244-й номерной турнир из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Об этом в своем Twitter сообщает журналист Бретт Окамото, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.com. 

Мероприятие должно было пройти 6 июня в Чикаго. 

В рамках карда турнира должен был состояться реванш между Майклом Чендлером и Бенсоном Хендерсоном, а также поединок между Эй Джеем Макки и Дэррионом Колдвеллом. 

Ранее федерация Bellator уже перенесла несколько турниров из-за пандемии коронавируса. 