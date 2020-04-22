https://news.day.az/sport/1226846.html Турнир Bellator 244 перенесен из-за коронавируса
Турнир Bellator 244 перенесен из-за коронавируса
Промоушен Bellator перенес 244-й номерной турнир из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Об этом в своем Twitter сообщает журналист Бретт Окамото, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.com.
Мероприятие должно было пройти 6 июня в Чикаго.
В рамках карда турнира должен был состояться реванш между Майклом Чендлером и Бенсоном Хендерсоном, а также поединок между Эй Джеем Макки и Дэррионом Колдвеллом.
Ранее федерация Bellator уже перенесла несколько турниров из-за пандемии коронавируса.
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