"Реал" не сможет купить Мбаппе нынешним летом

Мадридский "Реал" вряд ли сможет приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе нынешним летом. Об этом сообщил известный французский агент Иван Ле Ми, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ле Ми, клиентом которого является защитник "Реала" Ферлан Менди, усомнился в возможности мадридцев приобрести Мбаппе будущим летом. Дело в высокой цене 22-летнего француза.

Агент считает, что "ПСЖ" вряд ли продаст Килиана дешевле, чем за 300 миллионов евро. Такую цену в условиях экономического кризиса не сможет заплатить даже "Реал". Но при этом агент не сомневается, что через некоторое время Мбаппе окажется в Мадриде.