Тренер сборной Испании по футболу пожелал снижения зарплаты

Тренер сборной Испании Луис Энрике попросил Королевскую футбольную федерацию снизить себе зарплату на 25 процентов, передает AS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, наставник хочет помочь федерации во время пандемии коронавирусной инфекции, которая спровоцировала кризис.

Напомним, в Европе отменены все футбольные турниры, кроме чемпионата Беларуси.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,5 млн человек.