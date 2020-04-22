https://news.day.az/sport/1227035.html Тренер сборной Испании по футболу пожелал снижения зарплаты
Тренер сборной Испании по футболу пожелал снижения зарплаты
Тренер сборной Испании Луис Энрике попросил Королевскую футбольную федерацию снизить себе зарплату на 25 процентов, передает AS.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, наставник хочет помочь федерации во время пандемии коронавирусной инфекции, которая спровоцировала кризис.
Напомним, в Европе отменены все футбольные турниры, кроме чемпионата Беларуси.
Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,5 млн человек.
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