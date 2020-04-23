В Испании начнут тотальное тестирование футболистов на коронавирус

Представители чемпионата Испании провели встречу с врачами из клубов первых двух дивизионов, чтобы договориться о мероприятиях перед возможным возобновлением сезона, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Одним из ключевых условий стало прохождение игроками обязательного теста на коронавирус.

Поголовное тестирование футболистов должно начаться с 28 апреля, причем заниматься этим будет частная компания. Также источник приводит неофициальную информацию, что командные тренировки начнутся уже со второй недели мая, что говорит о возможности возобновить сезон Ла Лиги в начале июня.