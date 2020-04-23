УЕФА перечислит средства на счета азербайджанских клубов

УЕФА срочно переведет на счета клубов средства, которые будут выплачены им в связи с перенесенным Евро-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, такое решение принял Исполнительный комитет организации.

Эти средства планировать выплатить после плей-офф, но из-за пандемии коронавируса они будут выплачены раньше. Примерно 70 млн. евро будут распределены между 676 клубами 55 ассоциаций, являющихся членами организации. Распределение этих средств будет проведено с учетом представительства клубов в отборочных играх и числа игр.

Ассоциации, представляемые 39 сборными, не выступающими в плей-офф, в том числе и сборной Азербайджана, получат в общей сложности 50 млн. евро.

А 17,7 млн. евро будут распределены между 16 участниками плей-офф. 2,7 млн. евро будут переданы клубам, игроки которых примут участие в плей-офф. Эти средства будут перечислены осенью.