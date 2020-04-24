Оргкомитет чемпионата Европы по легкой атлетике назвал причину отмены соревнований

Чемпионат Европы по легкой атлетике не состоится из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти в Париже с 26 по 30 августа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Однако оргкомитет чемпионата и Федерация легкой атлетики Франции решили учесть все риски связанные с эпидемией коронавируса и решили отменить первенство континента. Организаторы поставили на первое место здоровье людей и борьбу с вирусом.

"Мы изучили все возможности и надеялись, что ситуация изменится. Но этого не случилось", - сказала руководитель оргкомитета Жана Грасия.