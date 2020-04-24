23-летний футболист французского "Монпелье" попал в реанимацию из-за коронавируса

Французский клуб "Монпелье" на своем сайте объявил, что один из игроков команды был госпитализирован из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации L`Equipe, в больницу попал полузащитник "Монпелье" Джуниор Самбиа. 23-летний хавбек был госпитализирован 20 апреля вследствие проблем с пищеварением и дыханием, через три дня из-за ухудшения состояния он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Самбиа выступает за "Монпелье" с 2017 года. Всего он провел за команду 66 матчей и забил три мяча.