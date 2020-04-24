Турнир серии Большого шлема снова перенесен
Изменились сроки проведения Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир серии Большого шлема перенесен еще на неделю вперед, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Изначально "Ролан Гаррос" должен был пройти в Париже с 18 мая по 7 июня. Но в связи с пандемией корнавируса, было решено отложить проведение турнира на осень - с 20 сентября по 11 октября.
Но Открытый чемпионат США пока не переносился. Соревнования должны пройти в Нью-Йоркес с 31 августа по 13 сентбря. Поэтому организаторы "Ролан Гаррос" решили отодвинуть даты проведения на неделю, чтобы теннисисты смогли восстановиться после US Open. Еще один турнр серии Большого Шлема - Уимблдонский в 2020 году не состоится.
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