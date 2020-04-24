Награды Коби Брайанта выставлены на аукцион

Чемпионский перстень, полученный за победу на Олимпийских играх 2012 года, и другие награды американского баскетболиста Коби Брайанта выставлены на аукцион. Коби Брайант и его дочь погибли в авиакатастрофе 26 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс", на аукцион выставлены 86 предметов, так или иначе связанных со звездой баскетбола. 5% вырученных средств будет отправлены в фонд, созданной вдовой Брайанта Ванессой.

Среди лотов находится перстень, полученный Коби за победу на Олимпийских играх 2012 года. Самый дорого лот - кроссовки за 28 тысяч долларов, в которых Коби Брайант завоевал свой первый титул чемпиона НБА.