Организаторы не собираются проводить Гран-при Азербайджана Формулы 1 без зрителей

Операционная компания Baku City Circuit внесла ясность в ситуацию в связи с проведением пятой по счету гонки "Формулы-1" в Азербайджане, которая была перенесена на неопределенный срок в связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение о переносе Гран-при Азербайджана, который должен был пройти 5-7 июня 2020 года, было принято после долгих обсуждений с правительством Азербайджана, представителями "Формулы-1" и Международной автомобильной федерации (FIA).

В настоящее время все участники Чемпионата мира по автогонкам в серии "Формулы-1" продолжают наблюдать за ситуацией. Компания Baku City Circuit (BCC) заявляет, что не может подвергать риску здоровье сотрудников, болельщиков и участников чемпионата, и поэтому объявление конкретной даты проведения гоночного этапа в Баку станет возможным только тогда, когда ситуация стабилизируется и карантинные меры будут отменены.

Промоутер Гран-при Азербайджана не считает целесообразным проведение гонки без зрителей и надеется, что до конца июня текущего года появятся возможности и условия, при которых Баку сможет принять участников и болельщиков "Формулы-1", которые соскучились по чемпионату.

Принимая во внимание климатические условия в регионе, BCC и "Формула-1" согласились, что бакинский этап чемпионата желательно провести до середины октября.

Надо отметить, что бакинский этап проходит по центральным улицам столицы Азербайджана, а, следовательно, на строительство необходимой инфраструктуры потребуется порядка 12 недель. Соответственно, решение о проведении гонки в Баку должно быть принято не позднее первой недели июля.