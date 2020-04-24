Легенда возвращается: Майк Тайсон скоро выйдет на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов,

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я работал на лапах всю последнюю неделю. Это тяжело, мое тело разбито и очень болит. Я тренируюсь, пытаюсь выйти на ринг. Думаю, я проведу несколько выставочных боев и наберу форму", - приводит слова Тайсона The Sun.

Экс-спортсмен отметил, что хочет заработать средства на помощь бездомным и людям с наркозависимостью.

Ранее бывший тренер Тайсона Джефф Фенек рассказал об одном страшном случае из их совместной работы.