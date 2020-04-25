Немецких футболистов могут обязать играть в масках

Министерство труда Германии планирует ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов из-за угрозы распространения коронавируса,

Об этом сообщает Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее стало известно, что сезон может возобновиться 9 мая. Для того чтобы минимизировать риск заражения, игроков могут обязать носить защитные маски во время матча. Маска не должна будет сползать с лица, чтобы спортсмены не прикасались к ним во время игры.

Каждые 15 минут встреча будет прерываться, чтобы футболисты сделали передышку и заменили маски. В это время игроки должны соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5 метра.

Арбитры получат право наказывать спортсменов за ненужный контакт. Например, за объятия после гола.

Большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения инфекции. По последним данным, от COVID-19 скончались более 194 тыс. человек, 771 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,7 млн. В Германии от инфекции скончались 5,5 тысяч человек.