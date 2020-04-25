"Барселона" готова отдать за Ндомбеле двух своих футболистов

Лидер чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" заинтересована в услугах французского хавбека лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. Руководство "сине-гранатовых" предложило английскому клубу не только деньги за трансфер, но и двух своих игроков - Самюэля Юмтити и Нелсона Семеду, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правда, ситуация осложняется тем, что в обеих странах во время пандемии коронавируса царят правила карантина и поэтому "Барса", скорее всего, просто не в состоянии выплатить полную сумму возможного трансфера. Поэтому в дело и вступили возможные варианты обмена. Ндомбеле провел в этом сезоне за "шпоры" 19 матчей и забил в них два гола.