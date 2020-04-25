Роналду пообещал "Ювентусу" отработать свой контракт до конца

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провел беседу с руководителями клуба, в которой пообещал отработать свой контракт до завершения, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Срок действия его соглашения с клубом действует до лета 2022 года.

Накануне 35-летний португалец призадумался о том, чтобы покинуть "Старую синьору". Ко всему прочему, и боссы туринцев также засомневались в целесообразности продолжения сотрудничества с Криштиану. Причиной всему финансы - боссы "Юве" не уверены, что смогут потянуть финансовые запросы игрока в связи с кризисом, вызванным паузой в футбольных турнирах из-за пандемии.

Теперь же, кажется, стороны урегулировали все вопросы друг к другу и продолжат выполнение своих обязательств, установленных имеющимся контрактом. Напомним, что за "Ювентус" Роналду выступает с лета 2018 года, когда он перебрался в Турин из мадридского "Реала".