Финал Кубка Испании по футболу могут перенести из Севильи

Финальный матч Кубка Испании по футболу сезона-2019/20 могут перенести из Севильи в другой город. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За право стать обладателем трофея должны сыграть "Реал Сосьедад" и "Атлетик". Изначально решающий матч турнира должен был состояться 18 апреля в Севилье.

По информации источника, ожидается, что встреча пройдет 5 августа без зрителей из-за пандемии коронавируса. Таким образом, логичен вариант, при котором "Реал Сосьедад" и "Атлетик" сыграют на стадионе, расположенном ближе к городам базирования команд, чтобы подвергать опасности как можно меньшее число людей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Всего в Испании было выявлено 223 759 случаев заражения, общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 22 902.