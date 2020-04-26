НБА разрешит клубам открыть тренировочные базы с 1 мая

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) с 1 мая разрешит клубам открыть для игроков тренировочные базы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

"Начиная с 1 мая, НБА разрешит командам открывать свои тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где это будет позволено местными органами власти. Командам будет разрешено открывать помещения для индивидуальной работы, но групповые тренировки по-прежнему будут запрещены", - написал Войнаровски.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.