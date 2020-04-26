Футбольный чемпионат Мексики завершен досрочно

Федерация футбола Мексики приняла решение не продолжать едва начавшийся национальный чемпионат страны. О завершении текущего сезона объявлено официально, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Помимо высшего дивизиона чемпионата Мексики досрочное прекращение коснулось и всех остальных турниров: как профессиональных, так и любительских. Примечательно, что на заседании исполнительного комитета и комитета по чрезвычайным ситуациям также решили отменить повышение и понижение команд в классе. Это правило будет действовать в течение шести сезонов.

Напомним, что команды чемпионата Мексики успели до пандемии сыграть десять туров. На паузу лидером чемпионата ушел "Крус Асуль", набравший 22 очка. Его ближайшим преследователем является "Леон" (21 балл), а "Сантос Лагуна" замыкает тройку (17).