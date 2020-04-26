Футбольные клубы Италии могут возобновить тренировочный процесс 4 мая

Футболисты итальянских клубов могут приступить к возобновлению тренировочного процесса четвертого мая. Однако первое время занятия будут исключительно индивидуальными, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Такая мера связана с тем, что в стране планируют ослабить режим карантина и, соответственно, снять часть ограничений. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он дал понять, что со следующей недели на Апеннинском полуострове могут заработать предприятия важнейших отраслей.



Изменения затронут и футбол. Ожидается, что с четвертого мая футболисты смогут работать индивидуально, а общекомандные тренировки могут разрешить уже с 18 мая, сообщает Football Italia. В связи с этим возобновление сезона Серии А рискует быть отложенным еще на неопределенное время.