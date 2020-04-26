"Эвертон" оштрафует нападающего за нарушение карантина

Нападающий английского "Эвертона" Мойзе Кин будет оштрафован на 100 тысяч фунтов за нарушение режима самоизоляции. Итальянский легионер устроил вечеринку в своем доме, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кин пригласил девушек, устроил громкую вечеринку и выложил видеозапись в социальные сети. Сам Мойзе назвал мероприятие "карантинной очисткой". Но в клубе негативно отреагировали на поступок 20-летнего футболиста.

Мойзе Кин будет оштрафован на 100 тысяч фунтов за нарушение режима самоизоляции. Это двухнедельная зарплата итальянского нападающего. Не исключено, что "Эвертон" постарается продать игрока. В 20 матчах текущего чемпионата Кин отличился лишь однажды.