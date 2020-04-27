Клубам Английской премьер-лиги разрешат делать по пять замен за матч

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) может разрешить футбольным клубам делать по пять замен за матч после возобновления сезона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, это связано с опасением некоторых команд, что из-за напряженного графика футболисты будут более подвержены травмам. Отмечается, что это временная мера, предложенная Международной федерацией футбола (ФИФА).

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Отмечается, что клубы по-прежнему намерены доиграть оставшиеся встречи первенства. При этом на совещании представителей команд не обсуждалась крайняя дата завершения сезона, этот вопрос был отложен до 30 июня.