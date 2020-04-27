В Италии сомневаются, что футбольный чемпионат будет доигран

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал решение властей разрешить командные тренировки с 18 мая. По мнению спортивного чиновника, футбольный сезон может быть завершен досрочно, несмотря на серьезное давление со стороны руководства Серии "А", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Если ситуация будет развиваться позитивно, то тренировки будут разрешены. Я не против возобновления футбола, но необходимо соблюдать жесткие протоколы безопасности спортсменов. На нас оказывается серьезное давление. Серия "А" не хочет досрочно завершать сезон, как это сделали некоторые европейские лиги. Но у меня есть сомнения, что нам удастся доиграть чемпионат", - цитирует министра спорта Италии Football Italia.

Напомним, что ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, разрешив спортсменам индивидуальные тренировки с 4 мая, а командные - с 18 мая.