Гран-при Франции "Формулы-1" отменен

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" во Франции отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают организаторы этапа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гран-при Франции был запланирован на 26-28 июня. В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон продлил до середины июля меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Согласно расписанию, теперь ближайший этап должен пройти в Австрии 5 июля. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.