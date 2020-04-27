https://news.day.az/sport/1228608.html Роналдиньо впервые прокомментировал тюремное заключение
Роналдиньо впервые прокомментировал тюремное заключение
Бразильский футболист Роналдиньо впервые прокомментировал свое тюремное заключение в Парагвае, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам спортсмена, он не знал, что его паспорт поддельный.
"С этого момента наше намерение заключалось в том, чтобы сотрудничать со следствием для прояснения этого", - заявил Роналдиньо.
Бразилец добавил, что новость о том, что ему предстоит отправиться в тюрьму, потрясла его. Он подчеркнул, что молится и верит, что все скоро закончится.
Роналдиньо и его брата Роберто арестовали в начале марта после того, как они предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта. Они могут пробыть под стражей до шести месяцев.
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