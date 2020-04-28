https://news.day.az/sport/1228942.html Футбольный сезон в Аргентине завершен досрочно из-за коронавируса
Футбольный сезон в Аргентине завершен досрочно из-за коронавируса
Руководство Аргентинской футбольной ассоциации приняло решение досрочно завершить сезон из-за угрозы распространения коронавирусой инфекции COVID-19. Об этом сообщил президент AFA Клаудио Тапиа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В интервью TNT Sports он заявил, что в период пандемии коронавируса не имеет смысла рисковать здоровьем людей. Отмечается также, что на протяжении двух сезонов никто не вылетит из элитного дивизиона.
Также стало известно, что в следующем сезоне высший чемпионат пополнится четырьмя командами. Таким образом, в турнире сыграют 28 клубов.
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