Футбольный сезон в Аргентине завершен досрочно из-за коронавируса

Руководство Аргентинской футбольной ассоциации приняло решение досрочно завершить сезон из-за угрозы распространения коронавирусой инфекции COVID-19. Об этом сообщил президент AFA Клаудио Тапиа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В интервью TNT Sports он заявил, что в период пандемии коронавируса не имеет смысла рисковать здоровьем людей. Отмечается также, что на протяжении двух сезонов никто не вылетит из элитного дивизиона.

Также стало известно, что в следующем сезоне высший чемпионат пополнится четырьмя командами. Таким образом, в турнире сыграют 28 клубов.